Чем опасна работа в офисе в жаркую погоду

Специалист рассказал, что температура воздуха в офисе должна быть +22-25 градусов, но если отметка поднимается выше 28 градусов, у людей, работающих в таком помещении, может снизиться умственная работоспособность, появятся вялость и рассеянность. Чтобы избежать перегрева, нужно проветривать помещение по утрам, желательно использовать вентилятор или увлажнитель воздуха — кондиционер может пересушить воздух, а также от него можно простудиться.

Также Османов рассказал о некоторых правилах. В жару не стоит пить кофе — это мочегонное средство, поэтому напиток будет усиливать жажду. Можно регулярно умываться и мыть руки, так получится охлаждаться.

«Пейте много жидкости, но только маленькими порциями. Если выпить сразу много жидкости, то человек может почувствовать тяжесть и его может бросить в пот. Минеральная вода без газа в жаркую погоду — это лучший выбор. В воду можно добавить лимон или листья мяты, что не только помогает лучше утолять жажду, но и освежает. А сладкие и газированные напитки, напротив, повышают жажду», — посоветовал врач.

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