Чем опасна селёдка, купленная на рынке

По словам врача, селёдка — исконно русский продукт. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, белками. Но селёдка становится опасна, если покупать её «не в том» месте, например, на рынке.

Ковальков рассказал, что у селёдки, засоленной в домашних условиях, часто есть «обитатели» — гельминты, при этом практически вся селёдка заражена гельминтами. В заводских условиях, селёдку вымораживают при -23,-30 градусах, как раз чтобы убрать паразитов. Поэтому эксперт подчеркнул, что брать продукт лучше в магазинах.

«При производстве в заводских условиях это всегда делают, там есть специальные камеры для этого. А в домашних условиях её просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых вёдрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» — с гельминтами», — предупредил специалист.

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