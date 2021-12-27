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Чем опасно бессимптомное протекание омикрон-штамма COVID-19

Для окружающих
Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, объяснил, как носитель омикрон-штамм COVID-19, который не имеет симптомов заболевания, может быть опасен.
Чем опасно бессимптомное протекание омикрон-штамма COVID-19

Согласно исследованиям, заболевание, вызванное омикрон-штамом коронавируса, может протекать бессимптомно, как и в случае с оригинальным штамом, который стал причиной начала пандемии.

По словам ученого, бессимптомно переносящий заболевание человек также опасен для окружающих, как и обычный заболевший. Он объяснил свои слова тем, что среди таких пациентов бывают “суперраспространители” COVID-19.

Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело … Они (суперраспространители) сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей

Алексей Аграновский
Доктор биологических наук

По словам Аграновского, чтобы защититься от бессимптомных носителей SARS CoV-2 в своем окружении, нужно вакцинироваться и соблюдать санитарно-гигиенические меры, рекомендованные медиками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
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