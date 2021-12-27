Чем опасно бессимптомное протекание омикрон-штамма COVID-19

Согласно исследованиям, заболевание, вызванное омикрон-штамом коронавируса, может протекать бессимптомно, как и в случае с оригинальным штамом, который стал причиной начала пандемии.

По словам ученого, бессимптомно переносящий заболевание человек также опасен для окружающих, как и обычный заболевший. Он объяснил свои слова тем, что среди таких пациентов бывают “суперраспространители” COVID-19.