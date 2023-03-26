Чем опасно для здоровья сдерживание чихания

Чем опасно для здоровья сдерживание чиханияМогут быть опасные последствия
Врач объяснила опасность сдерживания в момент чихания риском разрыва аневризмы и инфекциями . Семейный врач Татьяна Захарова объяснила, почему опасно сдерживаться в момент чихания.
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Врач назвала три опасных причины, по которым нельзя блокировать чихание. Прежде всего это риск разрыва аневризмы. Это серьёзно, потому что может произойти кровоизлияние в мозг в силу резкого повышения давления. По словам Захаровой, аневризма — «мельчайший баллон», возникающий из-за локальной слабости стенки артерии головного мозга. И обычно аневризма присутствует с рождения.
Вторая причина: при задержке чихания давление воздуха в задней части носа резко повышается, поэтому существует риск попадания слизи и инфекции в среднее ухо. Это может спровоцировать острую глухоту, инфекцию (средний отит) или даже разрыв барабанной перепонки.
И третья причина — возможная инфекция в околоносовых пазухах, которая может возникнуть из-за скачка давления. Появляется серьёзный риск острого синусита.
Аневризма головного мозга представляет собой мельчайший баллон из-за локальной слабости стенки артерии головного мозга. Это врождённые аномалии, обычно присутствующие с рождения, большинство людей не знают, что они у них есть, пока, что необычно, они не лопнут. Слабость стенки артерии и/или аневризмы может лопнуть, если артериальное давление повысится и вызовет кровоизлияние в головной мозг.
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