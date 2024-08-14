Чем опасно для здоровья выдавливание прыщей

На руках и под ногтями всегда скапливается огромное количество различных бактерий. Поэтому при «ручном» выдавливании, тем более если в нём нет нужды, определённой врачом, можно под кожу загнать инфекцию, что приведёт к ещё большему воспалению и последующим проблемам.

Кроме того, от выдавливания может образоваться рубец, так как происходит механическое повреждение кожи.

«Выдавливая прыщ, вы рискуете занести инфекцию в ранку, образовавшуюся при повреждении целостности эпидермиса. На поверхности кожи рук и под ногтями находится большое количество бактерий, которые могут попасть в очаг воспаления, провоцируя ухудшение состояния проблемной кожи», — предупредил Проценко.

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