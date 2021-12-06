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Чем опасно пониженное артериальное давление

Оно может привести к сердечному приступу
Германский врач-кардиолог Роберт Швингер рассказал, чем чревато пониженное артериальное давление для здоровья.
Чем опасно пониженное артериальное давление

Его слова цитирует издание Focus. Врач отметил, что несмотря на то, что пониженное давление менее опасно гипертонии, но тем не менее способно привести к сердечному приступу. Также специалист опроверг мнение о том, что пониженное давление не сказывается на состоянии здоровья и, напротив, способствует защите кровеносной системе и органов.

Особенно опасно такое состояние для людей в возрасте. В частности, ввиду головокружений они могут потерять равновесие и упасть, что, в свою очередь, может закончиться травмой. Что касается сердечного приступа, рискуют столкнуться с ним люди с низким давлением в совокупности с ишемической болезнью сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости
Автор: Лилик Ми
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