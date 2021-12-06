Чем опасно пониженное артериальное давление

Его слова цитирует издание Focus. Врач отметил, что несмотря на то, что пониженное давление менее опасно гипертонии, но тем не менее способно привести к сердечному приступу. Также специалист опроверг мнение о том, что пониженное давление не сказывается на состоянии здоровья и, напротив, способствует защите кровеносной системе и органов.

Особенно опасно такое состояние для людей в возрасте. В частности, ввиду головокружений они могут потерять равновесие и упасть, что, в свою очередь, может закончиться травмой. Что касается сердечного приступа, рискуют столкнуться с ним люди с низким давлением в совокупности с ишемической болезнью сердца.

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