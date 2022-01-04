Чем опасно растительное мясо для веганов

Чем опасно растительное мясо для вегановИ что подойдет в качестве источника белка
По словам диетолог, в составе веганских продуктов для замены мяса используют очень много химических добавок, которые нивелируют их полезные свойства.
Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека.
По ее словам, вещества, содержащиеся в таких продуктах, могут вызвать аллергию, либо интоксикацию организма. И это не считая пальмовое масло, которое могут использовать в производстве. Это вредный для организма компонент. Специалист рекомендует относиться к веганскому мясу не так серьезно и стараться не вводить его в свой рацион питания.
Если хочется отказаться от мяса, то диетолог рекомендует заменить его бобовыми, как источник белка.