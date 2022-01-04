Чем опасно растительное мясо для веганов

По ее словам, вещества, содержащиеся в таких продуктах, могут вызвать аллергию, либо интоксикацию организма. И это не считая пальмовое масло, которое могут использовать в производстве. Это вредный для организма компонент. Специалист рекомендует относиться к веганскому мясу не так серьезно и стараться не вводить его в свой рацион питания.

Если хочется отказаться от мяса, то диетолог рекомендует заменить его бобовыми, как источник белка.