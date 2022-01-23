Чем опасны для здоровья бутерброды на завтрак

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Чем опасны для здоровья бутерброды на завтракИ чем их “разбавить”
Не у всех с утра есть время на полноценный завтрак, а кому-то не хочется чего-то грандиозного в такую рань. Поэтому многие предпочитают съесть с утра пару бутербродов. Однако гастроэнтеролог Сергей Вялов считает подобный прием пищи опасным.
Свою мысль он объясняет так: классический бутерброд с маслом и сыром содержит большое количество холестерина и триглицеридов, которые способствуют быстрому развитию атеросклероза кровеносных сосудов всего тела, что негативно сказывается на работе сердца и поджелудочной железы.
Однако, даже учитывая, что подобные бутерброды в большом количестве действительно вредны, Вялов не считает нужным отказываться от них полностью. По его словам, вам стоит разнообразить свой рацион питания большим количеством растительной пищи, в то время как животную – сократить.
“Современные рекомендации по кардиопрофилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими”, — подытожил гастроэнтеролог.
Источник: Доктор Вялов