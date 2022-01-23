Чем опасны для здоровья бутерброды на завтрак

Свою мысль он объясняет так: классический бутерброд с маслом и сыром содержит большое количество холестерина и триглицеридов, которые способствуют быстрому развитию атеросклероза кровеносных сосудов всего тела, что негативно сказывается на работе сердца и поджелудочной железы.

Однако, даже учитывая, что подобные бутерброды в большом количестве действительно вредны, Вялов не считает нужным отказываться от них полностью. По его словам, вам стоит разнообразить свой рацион питания большим количеством растительной пищи, в то время как животную – сократить.

“Современные рекомендации по кардиопрофилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими”, — подытожил гастроэнтеролог.