Чем опасны для здоровья пластиковые упаковки для еды и бутылок
Врач-иммунолог, аллерголог Наталья Перова предупредила об опасности регулярного употребления пищи и воды из пластиковой тары.
Врач объяснила, что в пластике содержится токсичное вещество бисфенол А, в малых количествах неопасное для организма. Если регулярно использовать пластиковые упаковки и бутылки для пищи, разогревания продуктов, употребления воды и напитков, токсин накапливается и влечёт серьёзные последствия для здоровья.
При накоплении в организме бисфенол А может привести к болезням сердца и сосудов, ожирению и сахарному диабету, сбоям в функционировании щитовидной железы, онкологии, аутизму и умственной отсталости у детей.
Поэтому рекомендую сократить применение пластика в быту, не разогревать в нем еду, не использовать поврежденный пластик и чаще менять контейнеры. Кстати, есть производители, которые не используют его в производстве и на продукции указывают ВРА-free.
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