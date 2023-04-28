Чем опасны для здоровья пластиковые упаковки для еды и бутылок

Врач объяснила, что в пластике содержится токсичное вещество бисфенол А, в малых количествах неопасное для организма. Если регулярно использовать пластиковые упаковки и бутылки для пищи, разогревания продуктов, употребления воды и напитков, токсин накапливается и влечёт серьёзные последствия для здоровья.

При накоплении в организме бисфенол А может привести к болезням сердца и сосудов, ожирению и сахарному диабету, сбоям в функционировании щитовидной железы, онкологии, аутизму и умственной отсталости у детей.