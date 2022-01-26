Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:33
1 мин.

Чем опасны некоторые биодобавки улучшающие работу мозга

А также насколько они эффективны
Невролог-реабилитолог, главврач «Клиники Доктора Аникиной», кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала о биологически активных добавках (БАД), а также о вреде, который несут некоторые из них.
Чем опасны некоторые биодобавки улучшающие работу мозга

По словам Аникиной к подобным добавкам стоит относиться так же осторожно, как и к обыкновенным лекарственным препаратам. Она приводит в пример БАДы, которые стимулируют работу мозга, они, в свою очередь, могут привести к психотическим расстройствам и нарушению сна.

Специалист рассказала, что экстракт гинкго билоба, который также считается БАДом может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.

Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией

Марина Аникина
Главврач «Клиники Доктора Аникиной»

По словам Аникиной, большинство БАДов не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
Новости партнеров
Новости партнеров