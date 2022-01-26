Чем опасны некоторые биодобавки улучшающие работу мозга

Чем опасны некоторые биодобавки улучшающие работу мозгаА также насколько они эффективны
По словам Аникиной к подобным добавкам стоит относиться так же осторожно, как и к обыкновенным лекарственным препаратам. Она приводит в пример БАДы, которые стимулируют работу мозга, они, в свою очередь, могут привести к психотическим расстройствам и нарушению сна.
Специалист рассказала, что экстракт гинкго билоба, который также считается БАДом может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.
Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией
По словам Аникиной, большинство БАДов не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают.
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