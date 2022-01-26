Чем опасны некоторые биодобавки улучшающие работу мозга

По словам Аникиной к подобным добавкам стоит относиться так же осторожно, как и к обыкновенным лекарственным препаратам. Она приводит в пример БАДы, которые стимулируют работу мозга, они, в свою очередь, могут привести к психотическим расстройствам и нарушению сна.

Специалист рассказала, что экстракт гинкго билоба, который также считается БАДом может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.