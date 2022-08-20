Чем переедание яблок вредно для здоровья

По словам врача, в яблоках много фруктозы, поэтому их избыток может привести к нарушению метаболизма. А диабетикам от яблок лучше отказаться вовсе.

Мойсенко опровергла расхожую фразу, что овощей и фруктов можно есть неограниченное количество. Она отметила, что овощей, действительно, можно есть много, а с фруктами ситуация другая. Врач предупредила, что если есть слишком много яблок, это может привести к формированию новых или усугублению уже имеющихся хронических заболеваний. Прежде всего метаболических процессов, связанных с углеводным обменом.

Среднестатический человек может съедать не более 300 граммов фруктов в день. Касательно яблок, лучше их есть не более трёх штук в день, но лучше — одно.

«Есть рекомендации для среднестатистического человека по употреблению фруктов. В день можно съедать 300 граммов фруктов — будь то яблоки, сливы или груши. Это максимальное количество, лучше есть меньше. То есть в день можно съесть два-три яблока, а ещё лучше – одно», — отметила врач.

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