Чем пищевая морская соль полезна для здоровья

Врач отметил, что помимо хлорида натрия, морская соль — источник магния и калия. Эти микроэлементы необходимы для нормального функционирования метаболизма, правильной работы головного мозга, кишечника и сердца, потому что калий «несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии».

По словам Гинзбурга, в день можно есть не более 5 граммов морской соли, добавлять можно и в горячие, и в холодные блюда.

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