Чем пиво может быть полезно для почек

По словам Лишина, врачи рекомендуют пить небольшое количество пива в случае мелких камней или песка в почках. Но, разумеется, злоупотреблять этим напитком не стоит.

Кроме пива, при проблемах с почками нужно пить чистую воду и отказаться от кофе. К тому же к мочекаменной болезни может приводить избыточно солёная и жирная пища. Также врач посоветовал хотя бы раз в год проходить полное медицинское обследование.

«Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — уточнил специалист.

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