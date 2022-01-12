Чем по-настоящему опасна бессонница

Чем по-настоящему опасна бессонницаИ как с ней справиться
По словам врача, регулярные нарушения биоритмов сна могут стать причиной сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, к тому же он не исключает проблем с эндокринной, нервной и репродуктивной системами.
Хомяков посоветовал за несколько часов до сна включать свет теплых оттенков, а также остудить помещение, чтобы в нем было не более 20 градусов. А сам сон должен проходить в полной темноте, и желательно не смотреть телевизор и не использовать гаджеты перед сном. Прогулка по свежему воздуху на ночь тоже благоприятно повлияет на это.
Специалист напомнил и про лекарственные методы улучшения сна, однако с ними нужно быть аккуратнее, в любом случае.
Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом
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