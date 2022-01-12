Чем по-настоящему опасна бессонница

По словам врача, регулярные нарушения биоритмов сна могут стать причиной сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, к тому же он не исключает проблем с эндокринной, нервной и репродуктивной системами.

Хомяков посоветовал за несколько часов до сна включать свет теплых оттенков, а также остудить помещение, чтобы в нем было не более 20 градусов. А сам сон должен проходить в полной темноте, и желательно не смотреть телевизор и не использовать гаджеты перед сном. Прогулка по свежему воздуху на ночь тоже благоприятно повлияет на это.

Специалист напомнил и про лекарственные методы улучшения сна, однако с ними нужно быть аккуратнее, в любом случае.