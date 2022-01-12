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Чем по-настоящему опасна бессонница

И как с ней справиться
Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, главврач «Инвитро-Москва» объяснил, каким образом частые проблемы со сном могут привести к серьезным проблемам с сердцем и мозгом.
Чем по-настоящему опасна бессонница

По словам врача, регулярные нарушения биоритмов сна могут стать причиной сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, к тому же он не исключает проблем с эндокринной, нервной и репродуктивной системами.

Хомяков посоветовал за несколько часов до сна включать свет теплых оттенков, а также остудить помещение, чтобы в нем было не более 20 градусов. А сам сон должен проходить в полной темноте, и желательно не смотреть телевизор и не использовать гаджеты перед сном. Прогулка по свежему воздуху на ночь тоже благоприятно повлияет на это.

Специалист напомнил и про лекарственные методы улучшения сна, однако с ними нужно быть аккуратнее, в любом случае.

Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом

Сергей Хомяков
Главврач «Инвитро-Москва»

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Источник: РИА новости
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