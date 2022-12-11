Чем полезен гранат и каким людям его лучше не есть

Чем полезен гранат и каким людям его лучше не естьРассказал нутрициолог
Нутрициолог Антон Брыкин рассказал о пользе граната и предостерёг некоторых людей от его употребления.
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По словам специалиста, гранат обладает множеством полезных веществ. В нём много антиоксидантов, витаминов С, А, группы В, калия, марганца, фолиевой и никотиновой кислот.
В то же время гранатовый сок полезен мягким мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим свойствами. Употребление сока рекомендуется также при диарее, поскольку он оказывает и закрепляющее действие, но в концентрированном виде пить его противопоказано, особенно при гастрите и язве желудка. С осторожностью следует употреблять гранат при склонности к пищевым аллергиям. Как и грейпфрутовый, гранатовый сок нельзя смешивать с некоторыми лекарствами, понижающими уровень холестерина.
Также гранат не является средством для повышения гемоглобина, так как на самом деле в нём мало железа и оно плохо усваивается — в организм поступит только 5% от содержания этого микроэлемента во фрукте.
Чтобы с помощью граната поднять гемоглобин, пить гранатовый сок необходимо по несколько литров в день, что чревато развитием диабета.
Поэтому сформировавшееся убеждение, что гранат способен повышать гемоглобин в крови, верно только отчасти. Поддерживать оптимальный уровень железа исключительно с помощью гранатового сока слишком проблематично: для этого потребуется пить его по несколько литров в день, что чревато получением ударной дозы сахара и повышением риска развития сахарного диабета.
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