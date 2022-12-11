Чем полезен гранат и каким людям его лучше не есть

Также гранат не является средством для повышения гемоглобина, так как на самом деле в нём мало железа и оно плохо усваивается — в организм поступит только 5% от содержания этого микроэлемента во фрукте.

Чтобы с помощью граната поднять гемоглобин, пить гранатовый сок необходимо по несколько литров в день, что чревато развитием диабета.