Чем полезна дыня для здоровья

Дыня — ценный и полезный для организма овощ. В дыне много кремния, витамина С, флавоноидов, антиоксидантов, фолиевой кислоты, бета-каротина, железа, калия, магния, клетчатки. При этом можно смело есть сладкую дыню, не опасаясь последствий.

Сладость дыни обусловлена не глюкозой или фруктозой, а особым веществом, которое в избытке содержится в мякоти — сахарным спиртом. Несмотря на сладкий вкус, это вещество усваивается не как сахар.

Врач отметил, что взрослый здоровый человек может съедать в день до 300 граммов дыни.

«В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар. Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма», — подчеркнул диетолог.

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