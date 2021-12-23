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Чем полезны семена чиа

Они снижают риск развития сердечных болезней и не только
Издание Food News, ссылаясь на данные экспертов, опубликовало материал, раскрывающий пользу семян чиа для организма. Как выяснилось, они снижают вероятность развития сердечных болезней.
Чем полезны семена чиа

Сообщается, что этот продукт оснащен клетчаткой, белками, полезными жирами и рядом других полезных для здоровья веществ. Причем для восполнения суточной нормы полезных жиров, 40% суточной нормы клетчатки, 17% от нормы кальция и 23% суточной нормы магния достаточно всего двух чайных ложек данного продукта.

За счет того, что семена чиа являются источником растворимой клетчатки, они способствуют снижению уровня “плохого” холестерина, что, в свою очередь, уменьшает вероятность развития болезней сердца.

Также в материале обращается внимание на то, что семена чиа имеют в составе цинк, фолиевую кислоту и витамин С. Особенности этого продукта обеспечивают стабильный уровень энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Food News
Автор: Лилик Ми
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