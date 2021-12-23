Чем полезны семена чиа

Сообщается, что этот продукт оснащен клетчаткой, белками, полезными жирами и рядом других полезных для здоровья веществ. Причем для восполнения суточной нормы полезных жиров, 40% суточной нормы клетчатки, 17% от нормы кальция и 23% суточной нормы магния достаточно всего двух чайных ложек данного продукта.

За счет того, что семена чиа являются источником растворимой клетчатки, они способствуют снижению уровня “плохого” холестерина, что, в свою очередь, уменьшает вероятность развития болезней сердца.

Также в материале обращается внимание на то, что семена чиа имеют в составе цинк, фолиевую кислоту и витамин С. Особенности этого продукта обеспечивают стабильный уровень энергии.

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