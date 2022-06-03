Чем щавель может навредить вашим почкам

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Чем щавель может навредить вашим почкамВ том числе шпинат и другая кислая зелень
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал об опасности для здоровья почек зелени, содержащей щавелевую кислоту, — кислой на вкус. Это щавель и шпинат и подобная зелень.
Злоупотребление этой зеленью может спровоцировать появление оксалатных камней в почках. Оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые могут привести к описанной проблеме.
Но, кроме зелени, к отложению камней в почках может привести злоупотребление кофе, алкоголем и солью. Соль не только задерживает воду в организме, но и нарушает ток жидкости, из-за чего растёт риск образования камней.
Кофе усиливает выведение кальция из организма, что не способствует здоровью. Кроме того, на фоне недостаточного потребления жидкости кальций плохо вымывается и оседает в почках.
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