Чем щавель может навредить вашим почкам

Злоупотребление этой зеленью может спровоцировать появление оксалатных камней в почках. Оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые могут привести к описанной проблеме.

Но, кроме зелени, к отложению камней в почках может привести злоупотребление кофе, алкоголем и солью. Соль не только задерживает воду в организме, но и нарушает ток жидкости, из-за чего растёт риск образования камней.

Кофе усиливает выведение кальция из организма, что не способствует здоровью. Кроме того, на фоне недостаточного потребления жидкости кальций плохо вымывается и оседает в почках.

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