Чем симптомы гриппа отличаются от других ОРВИ

По словам врача, грипп всегда начинается с резкого повышения температуры. Всегда болят голова, мышцы, при этом человек может точно вспомнить, в какой момент ему стало плохо.

Другие респираторные вирусы начинаются с насморка и першения в горле, конъюнктивита или бронхита. Как правило, такую симптоматику люди игнорируют, поэтому может заразиться много окружающих.

«Грипп начинается резко, с выраженной интоксикацией, головной и мышечной болью и резким повышением температуры. В этом случае человек чётко может ответить, когда ему стало плохо: в два часа дня или в пять часов вечера», — отметила терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.