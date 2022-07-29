Чем симптомы омикрон-штамма коронавируса отличаются от летних болезней

Под «летними» подразумеваются прежде всего кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее, которыми часто заболевают на курортах. Они проявляются в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры. Но если вместе с этой симптоматикой будет боль в горле, кашель и чихание, то это, вероятнее всего, омикрон-штамм коронавируса.

При этом симптомы дадут лишь условные ответы, коронавирус у человека или «кишечка». Точные данные может обеспечить лишь ПЦР-тест. И сделать тест нужно как можно быстрее, чтобы врачи подобрали адекватную и своевременную терапию.

«В случае проявления этих симптомов нужно обязательно сдать ПЦР-тест. Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали», — порекомендовал Евгений Тимаков.

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