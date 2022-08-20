Чем сметана полезна для организма

Врач отметила, что сметана богата молочным жиром, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О пользе продукта говорит множество последних исследований. В сметане высокий уровень полезных лактобактерий, улучшающих работу кишечника и укрепляющих иммунную систему человека. И если добавить её в рацион, это скажется на улучшении работы не только сердца, но и всех органов.

Но людям, которые не переносят лактозу, нужно употреблять сметану осторожно, потому что в таком случае можно спровоцировать расстройство желудка и вздутие живота.

«Многие исследования показывают, что молочный жир, которым богата сметана в большом количестве, способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула Манакер.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.