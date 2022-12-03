Чем утолить аппетит перед сном, чтобы потом не растолстеть

Если чувствуете сильный голод, готовясь ко сну, можно съесть сыр или утолить голод нежирным кефиром. По словам врача, важно в этот приём пищи не употреблять продукты с солью и большим количеством жиров.

Врач посоветовала съесть бутерброд с варёной колбасой, но отказаться от копчёной, и придерживаться подобного рациона, если сильно хочется есть перед сном.

Сафронова порекомендовала не пить молоко на ночь, так как можно спровоцировать приступ аллергии. Особенно от молока стоит отказаться людям старше 50 лет.

Также врач рассказала, что на ночь лучше не есть фрукты — можно вызвать изжогу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.