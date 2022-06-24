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Чем варёные овощи полезны для организма

Объяснила врач
Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева объяснила, чем варёные овощи полезны для организма.
Чем варёные овощи полезны для организма

Эксперт рассказала, что некоторые овощи необходимо отваривать в силу токсичного действия на организм человека. В частности, это брокколи. В этом овоще накапливается сульфорафан — вещество, обладающее антиканцерогенным и бактерицидным действием, но без термической обработки опасное.

Также нужно отваривать помидоры, морковь, свёклу, болгарский перец. В помидорах при термической обработке активируется ликопин — мощный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, поддержания хорошего состояния крови и мужского здоровья. В моркови при варке открывает полезные свойства жирорастворимый витамин А, который лучше усваивается из варёной моркови, чем из сырой.

Варить овощи важно ещё и для того, чтобы смягчить жёсткие пищевые волокна, которые могут спровоцировать проблемы пищеварения в случае патологий ЖКТ.

Но варить овощи нужно щадяще — кипятить не более 2–3 минут, — чтобы не разрушить полезные вещества, витамины. А ещё потому, что в случае излишнего кипячения, в этих овощах разрушаются растительные волокна и эти продукты обретают высокий гликемический индекс.

«Термическая обработка должна быть именно щадящей, так как при глубокой термической обработке растительные волокна разрушаются и такие продукты, как те же свекла и морковь, обретают высокий гликемический индекс», — предупредила врач.

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