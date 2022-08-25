Чем веснушки опасны для здоровья взрослых

Врач отметила, что веснушки в большинстве случаев безобидны. Норма — возраст от 2-3 лет и до подросткового возраста, а затем они проходят и не появляются. Как правило, эфелиды возникают у людей со светлой кожей, голубыми и серо-голубыми глазами, а также с рыжими или светлыми волосами.

Если у взрослого человека появляются веснушки, это говорит о том, что у него может быть предрасположенность к возникновению меланомы — рака кожи. Поэтому за веснушками нужно следить.

Гофман отметила, что в 75% случаев меланома — новые пятна, которые появились на коже, а 25% образуются в пределах уже имеющейся веснушки или родинки.

Также врач порекомендовала взрослым людям с веснушками избегать солнца и пользоваться солнцезащитным кремом с SPF от 30 и выше.

«В нескольких исследованиях обнаружили связь эфелид с онкологическими заболеваниями кожи, с повышенным риском развития меланомы, при этом учитывается не только количество веснушек, но и в целом тип внешности», — сообщила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.