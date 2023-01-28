Чем вы больны, если у вас пропал аппетит

Чем вы больны, если у вас пропал аппетитОбратите внимание на печень
Врач предупредила об ухудшении аппетита при болезнях печени. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о том, что болезни печени могут проявляться по-разному.
Фото: Healthline.com
Одним из симптомов сбоев в работе печени является внезапная потеря аппетита. На этот момент стоит обратить внимание и обратиться к врачу.
Также один из спутников болезней печени — ухудшение памяти и концентрации. Это связано с неадекватным очищением крови печенью от токсинов. Из-за чего угнетается центральная нервная система.
Врач отметила, что не только алкоголь относится к факторам риска развития болезней печени. На фоне диабета, малоподвижного образа жизни, пристрастия к сладкому, мучному и жирному развивается неалкогольная жировая болезнь печени, которая протекает бессимптомно.
По словам Малиновской, болезни печени протекают без болевых ощущений, потому что орган не имеет нервных окончаний.
Боль для болезней печени нетипична. Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе, например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось — повод для обращения к врачу.
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