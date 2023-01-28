Чем вы больны, если у вас пропал аппетит

Одним из симптомов сбоев в работе печени является внезапная потеря аппетита. На этот момент стоит обратить внимание и обратиться к врачу.

Также один из спутников болезней печени — ухудшение памяти и концентрации. Это связано с неадекватным очищением крови печенью от токсинов. Из-за чего угнетается центральная нервная система.

Врач отметила, что не только алкоголь относится к факторам риска развития болезней печени. На фоне диабета, малоподвижного образа жизни, пристрастия к сладкому, мучному и жирному развивается неалкогольная жировая болезнь печени, которая протекает бессимптомно.

По словам Малиновской, болезни печени протекают без болевых ощущений, потому что орган не имеет нервных окончаний.