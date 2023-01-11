Фитнес и здоровье
23:39, 11 января 2023
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Чем вы больны, если у вас регулярно кружится голова

Терапевт предупредил о риске инсульта

Врач предупредил, что головокружение может свидетельствовать о риске инсульта. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о чём может свидетельствовать головокружение.

Чем вы больны, если у вас регулярно кружится голова

Фото: Equilibriummassagetherapy.ca

Если раньше головокружения не было, значит может развиваться гипертония. Запускать эту болезнь нельзя, так как она влияет на здоровье почек, глаз и сердца. Но опасно высокое давление ещё и риском резкого спазма сосудов, что может спровоцировать апоплексический удар.

Также головокружение может быть признаком нарушения мозгового кровообращения. Это чревато инсультом.

По словам врача, головокружение может появиться и при менингите, запущенных простудных заболеваниях, а также при интоксикации организма.

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