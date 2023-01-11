Чем вы больны, если у вас регулярно кружится голова

Если раньше головокружения не было, значит может развиваться гипертония. Запускать эту болезнь нельзя, так как она влияет на здоровье почек, глаз и сердца. Но опасно высокое давление ещё и риском резкого спазма сосудов, что может спровоцировать апоплексический удар.

Также головокружение может быть признаком нарушения мозгового кровообращения. Это чревато инсультом.

По словам врача, головокружение может появиться и при менингите, запущенных простудных заболеваниях, а также при интоксикации организма.