Чем вы больны, если у вас регулярно кружится голова

23:39, 11 января 2023
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Чем вы больны, если у вас регулярно кружится головаТерапевт предупредил о риске инсульта
Врач предупредил, что головокружение может свидетельствовать о риске инсульта. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о чём может свидетельствовать головокружение.
Фото: Equilibriummassagetherapy.ca
Если раньше головокружения не было, значит может развиваться гипертония. Запускать эту болезнь нельзя, так как она влияет на здоровье почек, глаз и сердца. Но опасно высокое давление ещё и риском резкого спазма сосудов, что может спровоцировать апоплексический удар.
Также головокружение может быть признаком нарушения мозгового кровообращения. Это чревато инсультом.
По словам врача, головокружение может появиться и при менингите, запущенных простудных заболеваниях, а также при интоксикации организма.
Источник:Вечерняя Москва
Автор:Андрей КадуковТеги:
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