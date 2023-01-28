Чем вы начнёте болеть, если перестанете есть мясо и рыбу

В таком случае у человека может снизиться уровень цинка, железа, кальция, витаминов, в частности В12, и других необходимых организму веществ, которые человек получает с животной пищей. Нехватка железа, при отказе от мяса, приведёт к анемии, а дефицит кальция — к развитию остеопороза.

Поэтому человек, придерживающийся растительной диеты, должен корректировать питание. Нужно употреблять продукты с высоким содержанием кальция: капусту, брокколи, китайскую капусту. Нужно есть и обогащённые кальцием продукты питания или добавки.

Важно учитывать, что дефицит цинка приводит к сбоям в работе иммунной системы, воспроизведении ДНК и синтезе белков.