Чем вы начнёте болеть, если перестанете есть мясо и рыбу

Чем вы начнёте болеть, если перестанете есть мясо и рыбуОбъяснила диетолог
Если вы перестанете есть мясо и рыбу, могут развиться анемия и остеопороз. Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала об опасности отказа от животной пищи и перехода исключительно на растительный рацион.
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В таком случае у человека может снизиться уровень цинка, железа, кальция, витаминов, в частности В12, и других необходимых организму веществ, которые человек получает с животной пищей. Нехватка железа, при отказе от мяса, приведёт к анемии, а дефицит кальция — к развитию остеопороза.
Поэтому человек, придерживающийся растительной диеты, должен корректировать питание. Нужно употреблять продукты с высоким содержанием кальция: капусту, брокколи, китайскую капусту. Нужно есть и обогащённые кальцием продукты питания или добавки.
Важно учитывать, что дефицит цинка приводит к сбоям в работе иммунной системы, воспроизведении ДНК и синтезе белков.
Поэтому к растительному питанию стоит относится с осторожностью, а еще лучше не отказываться полностью от любых типов продуктов.
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