Фитнес и здоровье
00:14, 28 января 2023
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Чем вы начнёте болеть, если перестанете есть мясо и рыбу

Объяснила диетолог

Если вы перестанете есть мясо и рыбу, могут развиться анемия и остеопороз. Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала об опасности отказа от животной пищи и перехода исключительно на растительный рацион.

Чем вы начнёте болеть, если перестанете есть мясо и рыбу

Фото: Dolgo-jv.ru

В таком случае у человека может снизиться уровень цинка, железа, кальция, витаминов, в частности В12, и других необходимых организму веществ, которые человек получает с животной пищей. Нехватка железа, при отказе от мяса, приведёт к анемии, а дефицит кальция — к развитию остеопороза.

Поэтому человек, придерживающийся растительной диеты, должен корректировать питание. Нужно употреблять продукты с высоким содержанием кальция: капусту, брокколи, китайскую капусту. Нужно есть и обогащённые кальцием продукты питания или добавки.

Важно учитывать, что дефицит цинка приводит к сбоям в работе иммунной системы, воспроизведении ДНК и синтезе белков.

Поэтому к растительному питанию стоит относится с осторожностью, а еще лучше не отказываться полностью от любых типов продуктов.

Светлана Павличенко
Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание»

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