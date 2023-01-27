Чем вы заболеете, если будете жить с курильщиком

Пассивные курильщики, вдыхающие сигаретный дым, подвержены высокому риску развития атеросклероза не меньше, чем непосредственно курильщики. Поэтому у некурящих, живущих вместе с курильщиками, атеросклероз и сопутствующие ему заболевания фиксируются чаще.

При этом, если бросить курить или стараться избегать курения сигарет другими людьми, даже если атеросклероз уже диагностирован, риск инфаркта и инсульта снижается на 30%. Но если после проведённой на сердце после инфаркта операции вернуться к курению, высок риск повторного инфаркта. И операция в таком случае вряд ли поможет.

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