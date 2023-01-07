Чем вы заболели, если у вас холодные руки

По словам терапевта, если у человека руки холодные с детства, это конституция и индивидуальные особенности, а если руки начали холодеть внезапно, появилась граница между холодим участком и нормальным, это говорит о развитии синдрома Рейно. Сам по себе этот синдром — не болезнь, но составляющая многих патологических состояний. Подобная ситуация говорит о спазме судов. Сопровождается это состояние болью.

Врач отметил, что при синдроме Рейно между холодеющим участком рук и нормальным видна чёткая цветовая граница: до костяшек пальцы белые, будто восковые. В тепле в пределах этой границы кожа синеет. Остальная часть рук нормальной температуры и цвета.

Хухрев обратил внимание и на следующую особенность: при синдроме Рейно, свидетельствующем о наличии какого-либо ревматического заболевания, холодеют, как правило, только руки. При этом конечности не обязательно будут одинаково холодными.