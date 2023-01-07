Чем вы заболели, если у вас холодные руки

Чем вы заболели, если у вас холодные рукиОбъяснил терапевт
Если у вас начали холодеть и болеть пальцы рук, возможно, у вас синдром Рейно. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев объяснил, чем может болеть человек, если у него внезапно начали холодеть руки.
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По словам терапевта, если у человека руки холодные с детства, это конституция и индивидуальные особенности, а если руки начали холодеть внезапно, появилась граница между холодим участком и нормальным, это говорит о развитии синдрома Рейно. Сам по себе этот синдром — не болезнь, но составляющая многих патологических состояний. Подобная ситуация говорит о спазме судов. Сопровождается это состояние болью.
Врач отметил, что при синдроме Рейно между холодеющим участком рук и нормальным видна чёткая цветовая граница: до костяшек пальцы белые, будто восковые. В тепле в пределах этой границы кожа синеет. Остальная часть рук нормальной температуры и цвета.
Хухрев обратил внимание и на следующую особенность: при синдроме Рейно, свидетельствующем о наличии какого-либо ревматического заболевания, холодеют, как правило, только руки. При этом конечности не обязательно будут одинаково холодными.
Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук — там достаточно чётко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки — нормального цвета, и температура у нее обычная. Как правило, такое резкое замерзание сопровождается болевыми ощущениями, то есть человеку реально больно, потому что происходит спазм сосудов, за которым, как правило, стоит какая-то болезнь. В тепле же пальцы начинают синеть. Когда чётко видна граница, холодные руки — это признак заболевания.
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