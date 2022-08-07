Чем заменить картошку и макароны с пользой для здоровья

По её словам, овощи должны иметь грубую клетчатку, их «можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии — понижения уровня глюкозы в крови». Врач предупредила, что отварные морковь и свекла тоже будут повышать сахар в крови и поддерживать инсулинорезистентность.

Также Королева посоветовала регулярно употреблять фрукты с низким гликемическим индексом — зелёные яблоки и груши. Фрукты нужны выбирать твёрдые, хрустящие. Диетолог отметила, что пережёвывание — важный момент.

«Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной. Тщательно пережёванные фрукты лучше насыщают организм, поскольку полость рта лучше воспринимает органолептические свойства продукта. Так простые углеводы не будут провоцировать резкие скачки сахара в крови», — подчеркнула специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.