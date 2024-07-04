Черешня оказалась источником антиоксидантов и гормона сна

Опубликовано 04 июля 2024, 04:08
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Черешня оказалась источником антиоксидантов и гормона снаЯгода — источник многих полезных веществ
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала, что черешня полезна для сердечно-сосудистой системы и является источником антиоксидантов. Но, кроме этих свойств, черешня способствует хорошему сну.
По словам врача, черешня — источник мелатонина, регулирующего цикл сна-бодрствования и способствующего более качественному и продолжительному сну. Также ягода содержит витамины А, С и К, калий, магний, бета-каротин, холин.
«Кроме того, в черешне содержится большое количество полифенолов, способных снижать воспаление и предотвращать повреждение клеток. Как показали исследования, рацион, содержащий большое количество полифенолов, способен улучшить сердечные заболевания, мозговые нарушения и даже различные виды рака», — рассказала эндокринолог.
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