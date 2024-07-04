Черешня оказалась источником антиоксидантов и гормона сна

По словам врача, черешня — источник мелатонина, регулирующего цикл сна-бодрствования и способствующего более качественному и продолжительному сну. Также ягода содержит витамины А, С и К, калий, магний, бета-каротин, холин.

«Кроме того, в черешне содержится большое количество полифенолов, способных снижать воспаление и предотвращать повреждение клеток. Как показали исследования, рацион, содержащий большое количество полифенолов, способен улучшить сердечные заболевания, мозговые нарушения и даже различные виды рака», — рассказала эндокринолог.

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