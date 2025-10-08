Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 октября 2025, 23:50
1 мин.

Черешня оказалась полезной для работы мозга при ожирении

Это предварительное исследование
Учёные из Техасского университета A&M выяснили, что напиток на основе черешни может улучшить когнитивные функции у людей с ожирением. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, приняли участие 40 человек с индексом массы тела от 30 до 40. В течение месяца они дважды в день получали по 200 миллилитров черешневого напитка или плацебо.
© Pxhere.com

Через 30 дней группа, употреблявшая напиток из черешни, показала значительно лучшие результаты в тестах на кратковременную память и внимание по сравнению с контрольной группой. Эксперты связывают эти улучшения с полифенолами, содержащимися в черешне. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами и защищают клетки мозга.

Как отмечают исследователи в работе, уровень нейротензина, маркера снижения когнитивных функций, повысился только в группе плацебо. Это свидетельствует о том, что черешня обладает защитным эффектом против воспаления, которое может негативно влиять на работу мозга.

Авторы исследования отметили, что результаты являются предварительными. Эксперимент проводился в течение короткого периода и включал небольшое количество участников. Тем не менее, результаты указывают на то, что черешня может быть простым и безопасным способом поддержания когнитивного здоровья у людей с избыточной массой тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.