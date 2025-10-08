Черешня оказалась полезной для работы мозга при ожирении

Через 30 дней группа, употреблявшая напиток из черешни, показала значительно лучшие результаты в тестах на кратковременную память и внимание по сравнению с контрольной группой. Эксперты связывают эти улучшения с полифенолами, содержащимися в черешне. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами и защищают клетки мозга.

Как отмечают исследователи в работе, уровень нейротензина, маркера снижения когнитивных функций, повысился только в группе плацебо. Это свидетельствует о том, что черешня обладает защитным эффектом против воспаления, которое может негативно влиять на работу мозга.

Авторы исследования отметили, что результаты являются предварительными. Эксперимент проводился в течение короткого периода и включал небольшое количество участников. Тем не менее, результаты указывают на то, что черешня может быть простым и безопасным способом поддержания когнитивного здоровья у людей с избыточной массой тела.

