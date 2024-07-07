Черника оказалась эффективным средством профилактики болезней сердца и слабоумия

В отношении сердечно-сосудистой системы черника полезна для подавления дисфункции эндотелия — патологического изменения внутреннего слоя сосудов, влияющего на кровоснабжение и приводящего к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Китайские учёные определили, что регулярное употребление черники связано со значительным улучшением состояния эндотелия, о чём свидетельствуют улучшенные показатели потоко-опосредованной дилатации — измерения качества здоровья сосудов. Черника приводит и к снижению диастолического (нижнего) артериального давления.

Кроме того, учёные отметили в результатах исследования, что черника благотворно влияет на возрастные изменения когнитивных способностей.

Также ягода профилактирует и снижает вероятность развития преддиабета и диабета второго типа.

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