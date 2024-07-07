Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 июля 2024, 05:09
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Черника оказалась эффективным средством профилактики болезней сердца и слабоумия

У ягоды много полезных свойств
Черника давно является предметом многочисленных исследований. О пользе ягоды говорят многие учёные из разных стран. Теперь и китайские исследователи из Сычуаньского университета пришли к выводу об уникальных свойствах черники и пользе и для сердца, и для мозга, и для эндокринной системы.
Черника оказалась эффективным средством профилактики болезней сердца и слабоумия
© Melissa Belanger / Unsplash

В отношении сердечно-сосудистой системы черника полезна для подавления дисфункции эндотелия — патологического изменения внутреннего слоя сосудов, влияющего на кровоснабжение и приводящего к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Китайские учёные определили, что регулярное употребление черники связано со значительным улучшением состояния эндотелия, о чём свидетельствуют улучшенные показатели потоко-опосредованной дилатации — измерения качества здоровья сосудов. Черника приводит и к снижению диастолического (нижнего) артериального давления.

Кроме того, учёные отметили в результатах исследования, что черника благотворно влияет на возрастные изменения когнитивных способностей.

Также ягода профилактирует и снижает вероятность развития преддиабета и диабета второго типа.

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