Опубликовано 21 ноября 2025, 02:32
Чеснок неожиданно оказался природной альтернативой для защиты рта от патогенов

Учёные из Университета Шарджи провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Herbal Medicine. Они обнаружили, что экстракт чеснока может служить альтернативой химическим ополаскивателям для рта, так как эффективно подавляет рост микробов. Это свойство сопоставимо с действием хлоргексидина, который давно используется в стоматологии как антисептик.
Однако хлоргексидин имеет побочные эффекты, такие как изменение вкуса, цвета зубов и риск возникновения резистентности у микроорганизмов. Чеснок, благодаря своему природному антибактериальному соединению аллицину, позволяет избежать этих проблем, обеспечивая более длительный эффект. Но у чесночного ополаскивателя тоже есть свои недостатки: характерный запах и возможное ощущение жжения могут сделать его менее удобным для ежедневного использования.

Обзор пяти клинических испытаний показал, что в некоторых случаях чесночный ополаскиватель оказался даже более эффективным в борьбе с бактериями, чем хлоргексидин. Однако для достижения стабильных результатов потребовались более высокие концентрации активных веществ.

Авторы исследования подчёркивают, что чеснок не может заменить профессиональную стоматологическую помощь, но может стать естественной альтернативой, когда использование химических антисептиков нежелательно.

