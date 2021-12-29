Что будет, если пить клюквенный сок каждый день

Показатели от 120/80 до 140/90 мм рт. ст. считаются "предвысоким артериальным давлением". Такие показатели являются предупреждающим знаком о том, что в дальнейшем у вас может развиться гипертония, в таком случае рекомендуется придерживаться более здорового образа жизни.

В ходе анализа 45 исследований специалисты пришли к выводу, что при употреблении клюквенного сока происходит нормализация кровяного давления, однако необходимо провести дополнительные исследования по данному вопросу.

Другая группа исследователей из Университета Лаваля предположила, что употребление клюквенного сока также оказывает благоприятное воздействие на уровень полезного холестерина. В ходе клинического исследования 30 мужчин с ожирением – их средний возраст составлял 51 год – которые в течение четырех недель употребляли все большие дозы клюквенного сока, ученые зафиксировали значительное повышение уровня “хорошего” холестерина ЛПВП в плазме крови.

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