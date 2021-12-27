Фитнес и здоровье
Сегодня в 11:30
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Что будет, если питаться фисташками каждый день

И насколько они полезны
Татьяна Разумовская, врач-диетолог сообщила, что фисташки являются калорийным продуктом и содержат много жира, однако их все же следует включить в свой рацион для ускорения метаболизма и улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
Что будет, если питаться фисташками каждый день

Разумовская утверждает, что один из главных элементов в составе фисташек – витамин B7, или, как его по-другому называют, биотин. Он позволяет усваивать белки и сжигать жиры.

Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови

Татьяна Разумовская
Врач-диетолог

К тому же, по словам специалиста, ежедневное употребление фисташек улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ускоряет обмен веществ. Большое количество калия и магния, содержащихся в фисташках, способствует укреплению сосудов и нормализации сердцебиения, из-за чего она и порекомендовала употреблять около 15 фисташек в день взрослым. Детям же нужно чуть поменьше, не более семи.

Но стоит быть аккуратнее, потому что фисташки являются сильным аллергеном, а из-за высокой калорийности этих орехов у вас может появиться лишний вес.

Источник: РИА спорт
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