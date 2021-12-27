Что будет, если питаться фисташками каждый день

Что будет, если питаться фисташками каждый деньИ насколько они полезны
Разумовская утверждает, что один из главных элементов в составе фисташек – витамин B7, или, как его по-другому называют, биотин. Он позволяет усваивать белки и сжигать жиры.
Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови
К тому же, по словам специалиста, ежедневное употребление фисташек улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ускоряет обмен веществ. Большое количество калия и магния, содержащихся в фисташках, способствует укреплению сосудов и нормализации сердцебиения, из-за чего она и порекомендовала употреблять около 15 фисташек в день взрослым. Детям же нужно чуть поменьше, не более семи.
Но стоит быть аккуратнее, потому что фисташки являются сильным аллергеном, а из-за высокой калорийности этих орехов у вас может появиться лишний вес.