Что будет, если вакцинироваться от COVID-19 разными видами вакцин

По оценке экспертов ВОЗ, эффективность вакцинации и ревакцинации одновременно двумя разными видами препаратов составляет от 61 до 91 процента, если же вакцинироваться только препаратами с технологией мРНК, то эффективность будет примерно 69–90 процентов, а от прививок с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89 процента.



Как отмечает ВОЗ, ссылаясь на проведенные в Великобритании и Чили исследования, введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высокоэффективно против симптоматического течения заболевания.