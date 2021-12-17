Что будет, если вакцинироваться от COVID-19 разными видами вакцин

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Что будет, если вакцинироваться от COVID-19 разными видами вакцинОтвечает Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что эффективность вакцинации от коронавируса препаратами, созданными на основе различных технологий, примерно соответствует эффективности прививок с одинаковой технологией.
По оценке экспертов ВОЗ, эффективность вакцинации и ревакцинации одновременно двумя разными видами препаратов составляет от 61 до 91 процента, если же вакцинироваться только препаратами с технологией мРНК, то эффективность будет примерно 69–90 процентов, а от прививок с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89 процента.
Как отмечает ВОЗ, ссылаясь на проведенные в Великобритании и Чили исследования, введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высокоэффективно против симптоматического течения заболевания.
Источник: РИА новости