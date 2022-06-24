Что будет, если вы заболеете тахикардией и не станете её лечить

Врач подчеркнул, что тахикардия, или ускорение сердцебиения — не самостоятельное заболевание, а следствие аритмии или других заболеваний. Тахикардия опасна тем, что при этом состоянии нарушается нормальная работа сердца: когда сокращения сердца становятся неритмичными, меняют свою частоту или полноту, желудочки сердца не успевают до конца наполниться кровью, кровь не насыщается кислородом в необходимом объёме, в результате чего кислородный голод начинают испытывать все внутренние органы. И встречается это состояние в любом возрасте.

Сонгуров объяснил, что при таком состоянии сердце начинает учащённо работать, не отдыхает и быстро изнашивается. Кроме того, тахикардия может спровоцировать отёк лёгких — когда в лёгочных венах давление поднимается до критического уровня, а в лёгочной ткани повышается содержание жидкости. Также одним из опасных для жизни последствий может стать инфаркт мозга — нарушение кровоснабжения органа из-за закупоривания просвета сосуда тромбом.

В качестве профилактики тахикардии эксперт посоветовал заниматься спортом, сократить употребление кофе, алкоголя, не курить. Обязательно соблюдать правильный режим дня и полноценно отдыхать.

«Тахикардия, или ускорение сердцебиения, — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) более 90–100 ударов в минуту. Сама по себе тахикардия не самостоятельное заболевание, а симптом, относящийся к аритмиям или другим заболеваниям. При этом тахикардия способна привести к тяжёлым последствиям как при периодических приступах, так и при постоянном присутствии», — объяснил врач.

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