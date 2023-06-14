Что будет с организмом, если часто соблюдать краткосрочные изнурительные диеты

Что будет с организмом, если часто соблюдать краткосрочные изнурительные диетыПредупредила диетолог
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова предупредила об опасности краткосрочных диет, вопреки слухам об их пользе. Критерием пользы диеты является насыщение организма витаминами и необходимыми минералами. Но часто люди, соблюдающие диету, начинают воздерживаться от пищи или едят бедную на микроэлементы пищу.
Врач подчеркнула, что от краткосрочных диет прежде всего страдает ЖКТ. Изнурительные диеты могут спровоцировать развитие язвы и геморроя, тошноту и диарею. У человека даже может произойти обморок из-за обезвоживания, если рацион наполняется слабящими сборами или продуктами.
Из-за нехватки питательных веществ могут угнетаться иммунитет и нервная система, может начаться истощение организма. А нехватка калия и магния может повлиять на здоровье сердца.
«Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков. И это может запустить целую цепочку заболеваний — от ОРВИ до различных воспалений. Даже туберкулёз может стать следствием недостаточного питания», — предупредила эксперт.
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