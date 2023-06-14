Что будет с организмом, если часто соблюдать краткосрочные изнурительные диеты

Врач подчеркнула, что от краткосрочных диет прежде всего страдает ЖКТ. Изнурительные диеты могут спровоцировать развитие язвы и геморроя, тошноту и диарею. У человека даже может произойти обморок из-за обезвоживания, если рацион наполняется слабящими сборами или продуктами.

Из-за нехватки питательных веществ могут угнетаться иммунитет и нервная система, может начаться истощение организма. А нехватка калия и магния может повлиять на здоровье сердца.

«Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков. И это может запустить целую цепочку заболеваний — от ОРВИ до различных воспалений. Даже туберкулёз может стать следствием недостаточного питания», — предупредила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.