Что будет с организмом из-за постоянного переедания

По словам эксперта, переедание вызывает брожение и застой еды в ЖКТ, что в итоге провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте.

«Это может приводить к брожению и застою еды в ЖКТ, что в конечном итоге приводит к воспалению в желудочно-кишечном тракте, нарушению в работе жёлчного пузыря, перерастягиванию и увеличению желудка, набору веса и даже онкологии. Также переедание зачастую приводит к изжоге, дискомфорту в области желудка, болям, вздутию», — оценила нутрициолог.

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