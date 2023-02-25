Фитнес и здоровье
01:57, 25 февраля 2023
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Что будет с вашим организмом, если есть слишком много яиц

Могут начаться проблемы с жёлчным

Диетолог объяснила, что чрезмерно есть яйца нельзя из-за желчегонного эффекта. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, чем чревато чрезмерное употребление яиц.

Что будет с вашим организмом, если есть слишком много яиц

Фото: Wallpaperflare.com

По словам врача, нормой потребления для мужчин является два яйца три раза в неделю, для женщин — одно яйцо. Опасность избыточного потребления яиц в слишком большом и регулярном поступлении в организм жиров и холестерина.

Если у человека нарушение липидного профиля или гипертония, часто есть яйца нельзя. К тому же могут развиться приступы жёлчной колики и дискинезия желчевыводящих путей, потому что яйца обладают желчегонным эффектом.

Яйца обладают желчегонным эффектом. Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путей. То есть болевые ощущения в правом боку.

Нурия Дианова
Врач-диетолог, гастроэнтеролог
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