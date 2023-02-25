Что будет с вашим организмом, если есть слишком много яиц

По словам врача, нормой потребления для мужчин является два яйца три раза в неделю, для женщин — одно яйцо. Опасность избыточного потребления яиц в слишком большом и регулярном поступлении в организм жиров и холестерина.

Если у человека нарушение липидного профиля или гипертония, часто есть яйца нельзя. К тому же могут развиться приступы жёлчной колики и дискинезия желчевыводящих путей, потому что яйца обладают желчегонным эффектом.