Что будет с вашим здоровьем, если пить недостаточно много воды

Первое следствие — обезвоживание, которое, в свою очередь, повышает риск тромбообразования, что может, привести к инсульту или инфаркту. Врач отметил, что с возрастом человек меньше чувствует дефицит воды, но поддерживать необходимый водно-солевой баланс в организме нужно в силу вышеуказанных проблем.

Симптомами обезвоживания могут быть усталость, недомогание, головная боль, слабость. Ирышкин порекомендовал, в случае необходимости, компенсировать недостаток воды любыми напитками, но с учётом состояния здоровья человека. Например, в соках много сахара, поэтому они противопоказаны диабетикам и людям с избыточным весом. А кофе нужно запивать водой — этот напиток способствует большому выведению жидкости из организма.

Также врач посоветовал определять водно-солевой баланс по следующим параметрам. «Есть ещё такой важный лайфхак: чем темнее моча, тем больше выражено обезвоживание. Если она соломенного цвета, значит, с балансом жидкости всё в порядке», — подчеркнул специалист.

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