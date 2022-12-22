Что будет с вашим здоровьем, если специально есть меньше за несколько дней до Нового года

По словам врача, подобные ограничения могут всерьёз навредить организму. Как правило, экспресс-диеты предполагают строгое употребление одного продукта или ограничение рациона.

«Во время экспресс-диет на фоне активации метаболизма происходят быстрая потеря жидкости и, как следствие, снижение веса, но при этом возникает риск различных проблем со здоровьем: сбой работы иммунной системы, активация хронических заболеваний, прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта, изменение качества волос и ногтей и даже нарушение менструального цикла у женщин», — предупредила Касимцева.

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