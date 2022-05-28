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Что будет со здоровьем, если часто есть майонез

Могут развиться различные болезни
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, какие последствия для здоровья могут возникнуть при злоупотреблении майонезом.
Что будет со здоровьем, если часто есть майонез

Врач предупредила, что на 100 граммов продукта приходится до 60% жира. Это ещё более вредно, чем есть самую жирную сметану — чревато лишним весом.

На фоне чрезмерного увлечения майонезом, блюдами, которые обильно приправляются этим соусом, могут развиться такие заболевания, как лишний вес, панкреатит и холецистит. Кроме этого, может произойти расслабление пищевого канала, что приведёт к учащению приступов изжоги.

«Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез», — отметила Нурия Дианова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:URA.RU
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