Что будет со здоровьем, если часто есть солёные огурцы

Уверенность специалистов в пагубном влиянии чрезмерного и регулярного употребления солёной пищи подтвердилась. Пристрастие к солёным огурцам и подобным продуктам может спровоцировать рак желудка и пищевода, повышается вероятность инсульта и сердечно-сосудистых болезней вследствие развития гипертонии.

Исследование китайских коллег подтвердила российский врач-диетолог Оксана Димитриева. По её словам, вредны и маринованные огурцы, поскольку готовятся с использованием большого количества уксуса. Из-за их чрезмерного употребления может нарушиться метаболизм и процесс пищеварения, могут развиться гастрит, рак и язвенная болезнь.

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