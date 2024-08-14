Что будет со здоровьем, если есть одинаковую еду каждый день

Каждый продукт — источник определённой комбинации полезных веществ, белка, жиров. В блюдах эта «система» ещё больше расширяется, позволяя насыщать организм большим объёмом макро- и микронутриентов, витаминов и различных соединений. И если питаться на протяжении долгого времени одним и тем же, неизбежен дефицит полезных веществ, необходимых для обеспечения нормальных обменных процессов.

Врач отметила, что именно в разнообразии заключается польза, так как источником белка преимущественно являются мясо, рыба, яйца, творог и сыр. Углеводы содержатся в крупах, картофеле, макаронах, бобовых, а также в жидких молочных продуктах, фруктах, сухофруктах, ягодах. Жиры содержатся в авокадо, сливочном масле, холодных нерафинированных растительных маслах, оливках, семенах, орехах, маслинах, жирной рыбе, икре.

«Вся польза нашей пищи в её разнообразии. Если мы едим одну и то же постоянно в силу вкусовых предпочтений или соблюдаем какую-то однобокую диету, это грозит замедлением метаболических процессов в следствие возникновения дефицитов макронутриентов, микроэлементов и витаминов», — подчеркнула врач.

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