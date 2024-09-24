Что будет со здоровьем, если есть свёклу бесконтрольно

Свёкла полезна низкой калорийностью, при этом содержит в своём составе 90–99% сахарозы. К тому же в свёкле содержится достаточно агрессивный фермент, раздражающий слизистую, что может привести в том числе к обострению гастрита.

Свёкла содержит комплекс полезных веществ: щавелевую и уксусную органические кислоты, антиоксиданты, железо, поэтому корнеплод полезен при большом количестве заболеваний, однако, как отмечено выше, может нанести вред. Свёкла может помочь при артериальном давлении, может улучшить текучесть крови, пищеварение.

«Свёкла содержит много витаминов и микроэлементов, в ней есть органические кислоты: щавелевая и уксусная. Также она богата антиоксидантами и железом, поэтому ее можно употреблять при очень большом количестве заболеваний. Корнеплод может положительно влиять на артериальное давление и улучшать текучесть крови и пищеварение», — отметила врач.

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