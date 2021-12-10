Что будет со здоровьем, если пить пиво в небольших дозах каждый день

Так, даже небольшое количество данного напитка на регулярной основе чревато рядом проблем для здоровья. В частности, вредит пиво головному мозгу, убивая его клетки.

“Даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массового гибнут из-за кислородного голодания. Также алкоголь может вызывать головную боль и расстройства желудка”, — предупредила диетолог.

Помимо прочего пиво вредит и всему организму в целом и сердечно-сосудистой системе в частности. Караева обратила внимание на то, что сердце из-за этого оснащается слоем жира, увеличиваясь тем самым в размере. Это может привести к аритмии и гипертонии.

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