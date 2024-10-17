Что будет со здоровьем, если постоянно есть много соли

Натрий провоцирует скачки давления, различные сосудистые патологии и повышает риск смерти.

«Избыточное потребление натрия, или пищевой соли, связано с повышением артериального давления, с повышением возникновения риска формирования сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них», — объяснила эксперт.

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