Что будет со здоровьем, если постоянно есть много соли

Опубликовано 17 октября 2024, 03:131 мин.
Что будет со здоровьем, если постоянно есть много солиМогут начаться проблемы с сердцем
Заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по научной и лечебной работе, главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила о высоком риске развития сердечно-сосудистых болезней из-за неконтролируемого потребления соли.
Натрий провоцирует скачки давления, различные сосудистые патологии и повышает риск смерти.
«Избыточное потребление натрия, или пищевой соли, связано с повышением артериального давления, с повышением возникновения риска формирования сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них», — объяснила эксперт.
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