Что будет со здоровьем, если запустить отит или заняться самолечением

Другой крайностью является игнорирование таких болезней, например отита. К этому заболеванию нельзя относиться несерьёзно и браться за его самолечение. Это чревато серьёзными последствиями вплоть до потери слуха и менингита.

При этом гнойная форма отита может привести к разрушению костной ткани.

«Отит нельзя игнорировать или пытаться лечить самостоятельно. Это воспаление, которое локализуется в среднем, внутреннем или наружном отделе уха. Самолечение чревато полной глухотой, менингитом или абсцессом мозга, поражением слуховых и лицевых нервов, параличом», — объяснила терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.